Франция

Во Франции намерены ввести систему сокращения окладов футболистов из-за финансового кризиса в стране.

Ассоциация профессиональных футболистов Франции (UNFP) намерена избавиться от финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, путем значительного сокращения зарплат. Об этом сообщает ESPN.

Отказ телеканалов Canal+ и beIN Sports выплачивать деньги за телевизионные права сильно ударил по финансовому положению всех профессиональных французских клубов. Именно по этой причине UNFP договорилась с Министерством экономики и финансов страны о временном снижении окладов игроков.

По информации источника, ассоциацией футболистов Франции была предложена следующая система сокращения заработных плат на время финансового кризиса:

заплата игроков до 10 тысяч евро в месяц — без сокращения;

зарплата игроков от 10 тысяч до 20 тысяч евро — 20% сокращения;

зарплата игроков от 20 тысяч до 50 тысяч евро — 30% сокращения;

зарплата игроков от 50 тысяч до 100 тысяч евро — 40% сокращения;

зарплата игроков от 100 тысяч евро и больше - 50% сокращения.

Таким образом, самый высокооплачиваемый игрок французской Лиги 1 Неймар, зарабатывающий в ПСЖ 31,6 миллионов евро в год, будет временно получать в два раза меньше из-за пандемии коронавируса, если вышеупомянутое предложение будет утверждено.

Ранее сообщалось, что Неймар останется в ПСЖ на следующий сезон, несмотря на готовность звездного бразильца вернуться в Барселону.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.