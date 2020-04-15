Франция

Парижане поделились забавной историей о своем болельщике.

Франция, как и другие страны по всему миру, борется с последствиями пандемии коронавируса.

ПСЖ в своем твиттере поделился рассказом одной парижской медсестры о пациенте, который даже в больнице переживает за успехи клуба.

"Пациент с COVID-19 с дыхательными проблемами проснулся после медицинской комы и сразу же после пробуждения спросил у медсестры: "А ПСЖ прошел Боруссию?" – говорится в сообщении.

Напомним, ответный матч между ПСЖ и Боруссией Д в 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся 11 марта. После поражения в первом матче (1:2) парижане победили дома со счетом 2:0 и прошли в следующий раунд.

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