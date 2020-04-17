Франция

Форвард Реала не исключает, что в будущем вернется выступать в Лион.

Карим Бензема помнит свой бывший клуб, из которого перешел в мадридскую команду.

"Благодарен за все Лиону. Вернуться туда? Сейчас неподходящий момент, я хочу творить историю в Реале и дальше, в лучшем клубе мира".

"Что будет после? Никто не знает. Возможно, я завершу карьеру в Лионе. Почему нет? ", — приводит слова Карима Бензема AS.

Напомним, что Бензема перешел в Реал из Лиона летом 2009 года, и с тех пор забил 241 гол за "галактикос".

Ранее сообщалось, что мадридский Реал начал поиски нового нападающего, который составит конкуренцию Бензема за место в основном составе.

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