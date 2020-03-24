Испания

Мадридцы собираются провести громкий трансфер летом.

Реал планирует приобрести забивного форварда в ближайшее трансферное окно, сообщает Marca.

В список мадридцев входят Тимо Вернер, Лаутаро Мартинес и Эрлинг Хорланд, однако последний будет приоритетом для "королевского клуба".

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На данный момент в распоряжении Зинедина Зидана есть Карим Бензема и Лука Йович, однако серб растерял кредит доверия и может покинуть Реал.

Отметим, что на Эрлинга Холанда также претендуют Тоттенхэм и Ювентус.