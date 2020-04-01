Англия

Перепалка между французскими нападающими продолжается.

Карим Бензема ранее критично высказался об Оливье Жиру, назвав того картингом, а себя машиной Формулы-1.

Нападающий Челси не остался в стороне и дал достойный ответ оппоненту, использовав свой главный аргумент — титул чемпиона мира.

"Люди говорят, что нельзя сравнивать машину Формулы-1 с картингом, и единственное, что я могу сказать по этому поводу, это то, что я чемпион мира, так что это неплохо для картинга", — приводит слова Жиру BeSoccer.

Зимой Оливье Жиру хотел перейти в Интер, но Челси заблокировал трансфер.

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