Испания

В испанском клубе считают, что есть люди, которые больше в этом нуждаются.

Руководство Ла Лиги выделило каждому испанскому клубу тесты для проверки футболистов на коронавирус, но Вальядолид решил от них отказаться.

Как сообщил директор "бело-фиолетовых" Дэвид Эспинар, ни один игрок клуба не продемонстрировал симптомы заражения COVID-19, поэтому команда решила пожертвовать эти тест нуждающимся людям.

"Это правда, что Ла Лига предложила нам тесты, но мы не приняли их по медицинским и социальным причинам".

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"Ни у одного игрока не проявляется никаких симптомов, и мы считаем, что есть группы люди, которые гораздо беднее, чем мы, и которые нуждаются в этих тестах гораздо больше, чем мы. Помощь именно таким людям должна быть в приоритете", — сказано в заявлении Эспинара на официальном сайте Вальядолида.

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