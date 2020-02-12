Испания

Ганский игрок привлек внимание европейских грандов.

Защитник Вальядолида Мохаммед Салису попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед и мадридского Реала, сообщает издание AS.

Клубы намерены укрепить оборону следующим летом и попытаются подписать ганского центрбека. Стоимость молодого игрока оценивается в 12 миллионов евро.

Действующий контракт Салису с Вальядолидом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 24 поединка в футболке "фиолетово-белых", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что МЮ также готов летом побороться за Филиппе Коутиньо.

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