Ганский игрок привлек внимание европейских грандов.
Мохаммед Салису, Getty Images
12 февраля 2020, 16:40
Защитник Вальядолида Мохаммед Салису попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед и мадридского Реала, сообщает издание AS.
Клубы намерены укрепить оборону следующим летом и попытаются подписать ганского центрбека. Стоимость молодого игрока оценивается в 12 миллионов евро.
Действующий контракт Салису с Вальядолидом рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 20-летний игрок провел 24 поединка в футболке "фиолетово-белых", отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что МЮ также готов летом побороться за Филиппе Коутиньо.
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