Франция

Парижане хотят подписать игрока Милана.

Защитник Милана Тео Эрнандес попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает издание Corriere dello Sport.

Парижане планируют укрепить левый фланг обороны летом и хотят подписать французского защитника. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 40 миллионов евро.

Эрнандес перешел в Милан прошлым летом из Реала за 20 миллионов евро. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 25 поединков в футболке "россонери", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что интерес к Эрнандесу также проявляет Барселона.

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