Франция

Адам Марушич летом может перебраться во Францию.

Правый полузащитник Лацио Адам Марушич, который при необходимости может сыграть и слева, и в защите, попал в сферу интересов ПСЖ — сообщает Football Italia.

Контракт 27-летний черногорца (33 матча за национальную сборную) с Лацио рассчитан до лета 2022 года, а ориентировочная стоимость составляет 20 миллионов евро.

За свою карьеру Марушич выступал за Вождовац (52 матча во всех турнирах, 7 голов), Кортрейк (74, 11), Остенде (40, 5), а с сезона-2017/18 защищает цвета Лацио (83, 7).

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