Испания

Каталонский клуб хочет подписать игрока Милана.

Защитник Милана Тео Эрнандес попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Marca.

"Сине-гранатовые" намерены укрепить левый фланг обороны следующим летом и попытаются приобрести французского фулбека. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 40 миллионов евро.

В подписании 22-летнего игрока также заинтересован Ювентус.

Эрнандес перешел в Милан прошлым летом из мадридского Реала за 20 млн евро. В текущем сезоне защитник провел 25 поединков в футболке "россонери", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

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