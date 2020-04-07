Каталонский клуб хочет подписать игрока Милана.
Тео Эрнандес, Getty Images
07 апреля 2020, 09:28
Защитник Милана Тео Эрнандес попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Marca.
"Сине-гранатовые" намерены укрепить левый фланг обороны следующим летом и попытаются приобрести французского фулбека. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 40 миллионов евро.
В подписании 22-летнего игрока также заинтересован Ювентус.
Эрнандес перешел в Милан прошлым летом из мадридского Реала за 20 млн евро. В текущем сезоне защитник провел 25 поединков в футболке "россонери", отличившись шестью голами и двумя ассистами.
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