Франция

Парижане могут подписать английского защитника.

Защитник Тоттенхэма Данни Роуз попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает Football Insider.

Парижский клуб намерен укрепить левый фланг обороны летом и рассматривает возможность подписания англичанина. "Шпоры" планируют расстаться с 29-летним игроком, и этой ситуацией готовы воспользоваться "красно-синие".

В данный момент Роуз выступает на правах аренды в Ньюкасле, где провел 6 поединков.

Действующий контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ также проявляет интерес к защитнику Милана Тео Эрнандесу.

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