Франция

Парижане хотят подписать марокканского защитника.

Защитник мадридского Реала Ашраф Хакими попал в сферу интересов ПСЖ, информирует издание Marca.

Парижане планируют укрепить правый фланг обороны летом и хотят подписать марокканца. В составе "красно-синих" 21-летний игрок может стать заменой Томасу Менье, у которого подходит к концу контракт.

В данный момент защитник выступает на правах аренды в Боруссии Дортмунд, где он провел 37 поединков и забил 7 голов.

Ранее сообщалось, что Реал не заинтересован в продаже Хакими.

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