Франция

Лондонский клуб хочет подписать Осимхена и Габриэля.

Защитник Габриэль и нападающий Виктор Осимхен из Лилля попали в сферу интересов Челси, сообщает портал Le10Sport.

"Синие" планируют укрепить состав в летнее трансферное окно и готовы начать переговоры по двум игрокам французского клуба. В ближайшее время представители лондонцев могут обратиться к руководству Лилля с предложениями.

В текущем сезоне Осимхен провел 38 поединков в футболке "догов", забив 18 голов и совершив 6 ассистов. В активе Габриэля же имеется 34 матча и один гол.

Ранее сообщалось, что Челси также может подписать нападающего Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга.

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