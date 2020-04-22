Англия

Челси готов предложить Наполи Жереми Бога вместо Милика, а Тоттенхэм — Лукаса Моуру.

Аркадиушем Миликом заинтересовались Челси и Тоттенхэм, которые готовят для Наполи варианты трансфера польского нападающего — сообщает Football Italia.

Тоттенхэм намерен в качестве части сделки предложить неаполитанцам Лукаса Моуру, а Челси может использовать при обмене Жереми Бога из Сассуоло, к которому Наполи давно присматривается.

Воспитанник академии Челси, Бога перешел в Сассуоло летом 2018 года за 3 миллиона евро, однако в соглашении есть пункт, согласно которому "пенсионеры" имеют право выкупить Жереми через два года (то есть летом 2020 года) за 20 миллионов евро.

Впрочем, лондонским представителям АПЛ предстоит еще выдержать конкуренцию с Ювентусом, который также "положил глаз" на поляка.

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