Франция

Португалец имеет шанс сменить Англию на Францию.

Крайний защитник Манчестер Юнайтед Диого Далот в будущее трансферное окно имеет большие шансы стать игроком ПСЖ, утверждает O Jogo.

По данным источника, парижане видят в молодом португальце потенциальную замену Томасу Менье, чей контракт на Парк де Пренс истекает в конце текущего сезона.

Отмечается, что и "манкунианцы" готовы продать футболиста, так как не видят в нем конкурента для Аарона Ван-Биссаки. Трансферная стоимость Далота составляет 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на противоположный фланг обороны парижане намерены приобрести защитника Милана Тео Фернандеса.