Франция

Парижане намерены заполучить игрока Милана.

ПСЖ заинтересован в подписании защитника Тео Эрнандеса и готов начать переговоры с Миланом.

Руководство парижан находится в поисках замены Левену Кюрзава и хочет приобрести фулбека миланского клуба. Как сообщает издание Tuttosport, "красно-синие" готовы предложить за молодого француза 50 млн евро.

Эрнандес присоединился к Милану прошлым летом из мадридского Реала за 20 миллионов евро. В текущем сезоне 22-летний защитник провел 25 поединков в футболке "россонери", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что ПСЖ также готов побороться за защитника Реала Ашрафа Хакими.

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