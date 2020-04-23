Испанец может вскоре сменить клубную прописку.
Андер Эррера, getty images
23 апреля 2020, 23:50
Руководство ПСЖ готово выслушать предложения от других клубов о продаже полузащитника Андера Эрреры, сообщает Le 10 Sport.
Напомним, испанский футболист достался парижанам прошлым летом абсолютно бесплатно, так как его контракт с Манчестер Юнайтед завершился.
По данным источника, возможность вернуть хавбека в свой состав рассматривает Атлетик из Бильбао. Отмечается, что Эррера и сам не против надеть футболку баскской команды.
Ранее футболист дал свою оценку важности нападающего Неймара для всей команды ПСЖ.