Италия

Римляне могут усилить фланг атаки путем подписания 27-летнего француза.

Крайний полузащитник Марселя Флориан Товен в летнее трансферное окно может покинуть французскую Лигу 1 и перебраться в итальянскую Серию А.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Рома попытается вновь оформить переход 27-летнего вингера, заплатив за него менее 20 миллионов евро.

Интересно, что ранее Марсель требовал за Товена гораздо больше — 40-50 миллионов евро, но в нынешних реалиях такую сумму выплачивать вряд ли кто-то станет.

В текущем сезоне из-за проблем со здоровьем француз провел на клубном уровне лишь 2 поединка.

Ранее сообщалось, что Рома также заинтересована в услугах Мойзе Кина и Дриса Мертенса.

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