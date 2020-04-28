Франция

Чемпион Франции собирается заполучить бразильского защитника.

Пари Сен-Жермен обратился к Порту с предложением по Алексу Теллесу, сообщает Le10Sport.

Источник уверяет, что французский клуб готов заплатить 22 миллиона евро за защитника, контракт которого с "драконами" истекает летом 2021 года.

В текущем сезоне Теллес провел 40 поединков в футболке Порту, отличившись десятью голами и девятью ассистами.

Напомним, что на бразильца также претендует Ювентус, который готов предложить взамен Алекса Сандро.

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