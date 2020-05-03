Франция

Жан-Мишель Ола, потерпев поражение в спортивном аспекте, решил зайти с финансовой стороны.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола предпринимает судорожные попытки добыть для своего клуба путевку в еврокубки, всеми силами пытаясь лишить права представлять Францию в Европе ненавистный Марсель — сообщает RMC Sport.

Ола обратил внимание футбольного руководства страны на финансовые показатели Марселя в последние годы: сезон-2016/17 — потери составили 42,4 миллиона евро, 2017/18 — 78,6, 2018/19 — 91,4, а в 2019/20 прогнозирует не менее 100 миллионов. При этом по правилам допускается не более 30 миллионов убытков в среднем за год на протяжении трех лет.

Поскольку Лион на момент решения окончательно остановить чемпионат занимал седьмое место, то он не попадет не то что в Лигу чемпионов, но и в Лигу Европы, поскольку Франция в следующем сезоне имеет право выставить три команды в Лиге чемпионов и столько же в Лиге Европы. Марсель же "финишировал" вторым, то есть попадет напрямую в групповой этап ЛЧ, если, конечно попытки Лиона не увенчаются успехом.

Ранее Жан-Мишель Ола неоднократно предлагал варианты доиграть чемпионат Франции.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.