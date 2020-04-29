Франция

Владелец "ткачей" вновь заботиться в первую очередь лишь о своем клубе.

Чемпионат Франции стал второй европейской лигой, после Нидерландов, которая досрочно завершила свой сезон из-за коронавируса. Тем не менее футбольное правительство пока не определилось будет ли чемпион, а также по какому принципу распределять еврокубковые места.

Существует три варианта распределения еврокубковых квот. Олимпик Лион лишь в одном из случаев может попасть в Лигу Европы и не в одном — в Лигу чемпионов. Такой расклад не устраивает президента клуба Жан-Мишеля Ола, который всеми силами пытается придумать формат, при котором его клуб окажется в выгодном положении.

"У меня необязательно должно быть такое же мнение, как у моих коллег, особенно со второго и третьего места. Я понял, что вариант, который мы придумали в Лиге и который заключался в том, чтобы возобновить тренировки 11 мая и начать играть, возможно, 15 июня, чтобы закончить 3 августа, невозможен. Этот сценарий был отвергнут премьер-министром. Теперь я слышу, что все считают, что сезон закончился. Жаль, если так", — цитирует Оласа L'Equipe.

"Я внимательно прочел заявление УЕФА, который хотел, чтобы мы доиграли соревнования до конца, хотя, возможно, нам пришлось бы сыграть в сокращенном формате, но закончить в августе. Я думаю, что есть альтернативный вариант: закончить чемпионат серией плей-офф для верхней и нижней частей таблиц. Возможно, он пройдет в июле или августе без болельщиков. Нет смысла торопиться. Что-то мне подсказывает, что, может быть, в предложенных правилах есть еще место для завершения чемпионата".

Напомним, Ола не впервые предлагает различные версии окончания текущего сезона. Во всех предложенным им сценариях.

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