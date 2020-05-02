Испания

Похоже, защитник в скором будущем вернется в Рим.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Валенсия не станет выкупать полноценный контракт защитника Алессандро Флоренци, который находится в команде на правах аренды.

По данным источника, в соглашении футболиста нет фиксированной суммы выкупа, а потому испанцам придется в индивидуальном порядке договариваться с римлянами.

Отмечается, что "джаллоросси" запросят за Флоренци от 12 до 15 миллионов евро, что превышает ту сумму, которую может заплатить Валенсия. Также преградой станет зарплата игрока.

Ранее защитник заявил, что главный тренер Ромы Паулу Фонсека — это один из лучших менеджеров, с которыми он работал.