Французский клуб намерен укрепить центр обороны.
Аисса Манди, Getty Images
09 мая 2020, 10:43
Лион занялся поисками вариантов для усиления состава в летнее межсезонье. В частности, французский клуб намерен подписать центрального защитника.
Как сообщает издание L'Equipe, Лион следит за четырьмя центрбеками. В шорт-листе "ткачей" находятся защитник Атлетико Паранаэнсе Робсон Бамбу, игрок Бетиса Аисса Манди, Мерих Демирал из Ювентуса и Мараш Кумбулла из Вероны.
В ближайшее время руководство Лиона планирует начать переговоры по этим футболистам.
Ранее сообщалось, что Лион хочет выкупить у Вильяреала права нападающего Карла Экамби.
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