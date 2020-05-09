Франция

Французский клуб намерен укрепить центр обороны.

Лион занялся поисками вариантов для усиления состава в летнее межсезонье. В частности, французский клуб намерен подписать центрального защитника.

Как сообщает издание L'Equipe, Лион следит за четырьмя центрбеками. В шорт-листе "ткачей" находятся защитник Атлетико Паранаэнсе Робсон Бамбу, игрок Бетиса Аисса Манди, Мерих Демирал из Ювентуса и Мараш Кумбулла из Вероны.

В ближайшее время руководство Лиона планирует начать переговоры по этим футболистам.

Ранее сообщалось, что Лион хочет выкупить у Вильяреала права нападающего Карла Экамби.

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