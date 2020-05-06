Франция

"Ткачи" довольны выступлениями камерунского форварда.

Лион планирует выкупить нападающего Карла Экамби у Вильярреала на постоянной основе, сообщает портал Goal.com.

Руководство "ткачей" довольно выступлениями камерунского форварда и хочет продолжить с ним сотрудничество.

Экамби перешел в Лион в январе этого года на правах аренды. В футболке французского клуба 27-летний игрок провел 12 поединков, отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Лион назначил Бруно Шейру главным скаутом.

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