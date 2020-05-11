Франция

Испанец уверяет, что форвард не планирует покидать клуб.

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера заявил, что нападающие команды Неймар и Килиан Мбаппе не думают о том, чтобы сменить клуб.

"Мбаппе и Неймар по-прежнему находятся в ПСЖ, особенно учитывая нынешнюю ситуацию, в которой мы сейчас находимся".

"Перед карантином я ужинал с Неймаром, и он очень вовлечен в проект нашего клуба. Он сказал мне, что никогда не был так счастлив в Париже, как сейчас. Проект ПСЖ таков, что оба игрока чувствуют себя довольными в команде", — цитирует Эрреру Goal.

Ранее испанский футболист признался, что не хотел покидать Манчестер Юнайтед в прошлом году.