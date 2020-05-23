Франция

Нападающему осталось четыре гола до сотни в Лиге 1.

Французский форвард Джибриль Сиссе хочет во второй раз возобновить карьеру. Он намерен попытаться забить еще четыре гола в чемпионате Франции и готов ради этого играть беплатно.

"Я бомбардир и мне нравятся цифры. Я люблю забивать голы, сейчас у меня их 96 в Лиге 1. Нужны еще 4 гола, и я должен сделать это прежде, чем умру", — заявил Сиссе Sky Sports.

"Это то, о чем я постоянно думаю. Люди говорят: "Джиб, у тебя была хорошая карьера, ты выиграл много титулов", но мне не хватает этой сотни. Меня это раздражает, сильно раздражает. Думаю, сейчас подходящий момент попытаться и восполнить этот пробел".

"Вопрос не в деньгах. Это мечта, я должен это сделать, чтобы быть на 100 довольным своей карьерой. Пока что у меня не было предложений, но думаю, это нормально. Клубы сейчас сфокусированы на своих основных игроках".

"Давайте будем откровенны: все знают, что я не буду основным. Просто как дополнение к команде и плюс для фанатов – нужно это рассматривать как бонус. Президент моего потенциального клуба даст мне шанс достичь мечты, а я им отплачу, клуб будет счастлив".

Сиссе изначально закончил карьеру в 2015 году из-за травмы, но в 2017 ее возобновил в клубе третьего дивизиона чемпионата Швейцарии Ивердоне, после чего снова закончил в 2018.

На счету Сиссе, которому в августе исполнится 39 лет, 96 голов в Лиге 1, которые он забил за Осер, Марсель и Бастию.

Нынешний сезон в чемпионате Франции завершен досрочно из-за коронавируса. Чемпионом признали ПСЖ.