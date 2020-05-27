Франция

Парижане попытаются сохранить бразильца в команде.

ПСЖ попытается продлить соглашение с защитником Тиаго Силвой, сообщает портал Calciomercato.

Контракт центрбека с парижанами подходит к концу, но клуб планирует начать с ним переговоры по новому соглашению. Руководство хочет сохранить бразильца в команде, но не готово предложить ему прежние условия.

Ранее сообщалось, что в подписании Тиаго Силвы заинтересован Эвертон. Также 35-летнего игрока связывают с возвращением в Милан.

В текущем сезоне защитник провел 30 поединков в футболке "сине-красных", отличившись одним голом и одним ассистом.