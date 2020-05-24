Вингер Барселоны может сменить клубную прописку.
Усман Дембеле, getty images
24 мая 2020, 14:35
Пари Сен-Жермен собирается подписать Усмана Дембеле в ближайшее трансферное окно, сообщает Sport.es.
Парижане хотели заполучить вингера еще прошлым летом, но провернуть сделку тогда не удалось. Источник утверждает, что француз может стать частью сделки по Неймару.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 9 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.
Напомним, что ранее к Барселоне относительно трансфера Дембеле обратился Арсенал.