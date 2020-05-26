Франция

Парижане планируют выкупить права на аргентинского форварда.

ПСЖ может в ближайшее время выкупить у Интера права на нападающего Мауро Икарди.

Как сообщает ESPN, парижане практически согласовали детали трансфера форварда с миланским клубом. Сумма сделки, по информации источника, должна составить около 60 млн евро.

"Нерадзурри" согласились пойти на определенные уступки в переговорах с ПСЖ по аргентинцу.

Икарди перешел в ПСЖ прошлым летом на правах аренды из Интера. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 31 поединок в футболке "сине-красных", забив 20 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что в подписании Икарди также заинтересован Челси.