Англия

Контракт опытного центрбека с парижанами истекает предстоящим летом.

Центральный защитник ПСЖ Тиаго Силва в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку, поскольку его соглашение с парижским грандом рассчитано до июня этого года.

Как сообщает журналист Николо Скира, Эвертон рассматривает вариант с подписанием 35-летнего бразильца, если тот решит не продлевать контракт с ПСЖ.

Утверждается, что в приглашении Тиаго Силвы лично заинтересован главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти.

В текущем сезоне бразильский центрбек провел 30 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Интересно, что ранее жена Тиаго Силвы заявила о желании продолжать жить в Париже. Вполне вероятно, это можно повлиять на дальнейшее продление контракта футболиста с действующим чемпионом Франции.