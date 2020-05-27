Франция

Звезда парижан похвалил команду Клоппа.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказал свое мнение об игре Ливерпуля в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

"В этом сезоне Ливерпуль стал настоящей машиной в Премьер-лиге. Они набрали легкий победный темп, но правда в том, что это никогда не бывает легким. Те матчи, которые они отлично провели — это не случайность".

"Для того, чтобы быть столь же безжалостным, как они, необходимо проделать огромное количество тяжелой работы и иметь очень хорошего менеджера", — сказал Мбаппе Mirror.

Ранее сообщалось, что французский футболист может стать частью обновленного атакующего трио Реала в 2021 году.