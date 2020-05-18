Мадридский клуб строит грандиозные планы, но не на нынешнее трансферное окно.
ЭРЛИНГ ХОЛАНД, GETTY IMAGES
18 мая 2020, 11:17
Реал готовится серьезно потратиться на трансферном рынке, но через год.
Как сообщает AS, мадридский клуб хочет заполучить Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. В руководстве считают, что эти футболисты, вместе с Эденом Азаром, способны многого достичь и принести пользу клубу.
Остановить мадридский клуб может лишь новый финансовый кризис. Из-за этой причины клуб отложил потенциальные серьезные траты на 2021-й год.
Ранее сообщалось, что Мбаппе не будет требовать у ПСЖ трансфер, несмотря на интерес Реала.