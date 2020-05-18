Реал готовится серьезно потратиться на трансферном рынке, но через год.

Как сообщает AS, мадридский клуб хочет заполучить Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. В руководстве считают, что эти футболисты, вместе с Эденом Азаром, способны многого достичь и принести пользу клубу. 

Остановить мадридский клуб может лишь новый финансовый кризис. Из-за этой причины клуб отложил потенциальные серьезные траты на 2021-й год. 

Ранее сообщалось, что Мбаппе не будет требовать у ПСЖ трансфер, несмотря на интерес Реала. 