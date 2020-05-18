Испания

Мадридский клуб строит грандиозные планы, но не на нынешнее трансферное окно.

Реал готовится серьезно потратиться на трансферном рынке, но через год.

Как сообщает AS, мадридский клуб хочет заполучить Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. В руководстве считают, что эти футболисты, вместе с Эденом Азаром, способны многого достичь и принести пользу клубу.

Остановить мадридский клуб может лишь новый финансовый кризис. Из-за этой причины клуб отложил потенциальные серьезные траты на 2021-й год.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не будет требовать у ПСЖ трансфер, несмотря на интерес Реала.