Франция

Хавбек проведет во Франции как минимум один сезон.

Президент Ренна Николас Хольвек заявил, что несмотря на интерес со стороны других клубов, полузащитник Эдуардо Камавинга останется в команде.

"Камавинга — это часть проекта, и он будет дальше продолжать развиваться вместе со всем Ренном".

"Следующий сезон должен стать для него настоящим прогрессом. Я говорю искренне, что Эдуардо будет частью нашей команды в следующем сезоне", — сказал Хольвек RTL.

В текущем сезоне 17-летний игрок провел 36 поединков, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что за французского футболиста в будущее трансферное окно хочет побороться в Манчестер Юнайтед.