Англия

"Красные дьяволы" претендуют на французского полузащитника.

Манчестер Юнайтед составит конкуренцию Реалу в борьбе за Эдуардо Камавингой, сообщает Metro.

Источник утверждает, что "красные дьяволы" планируют превзойти предложение мадридцев финансово.

Камавинга является воспитанником Ренна, дебютировав в первой команде в апреле 2019-го. В текущем сезоне 17-летний игрок провел 36 поединков, отличившись одним голом и двумя ассистами.

Напомним, что ранее Ренн поднял цену на Камавингу до 75 миллионов евро.