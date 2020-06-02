Франция

Форвард рассказал о рабочем процессе "бланкос".

Нападающий Реала Карим Бензема поведал о том, как проходят первые полноценные тренировки в команде.

"Послание Зидана команде — наслаждайтесь. Наслаждайтесь игрой в футбол. У нас было больше работы с мячом, чем на прошлой неделе.

"Мы сделали больше силовой работы, и теперь, когда мы ближе к перезапуску Ла Лиги, мы стали больше использовать мяч".

"Адаптация была очень хорошей, шаг за шагом. Нам гораздо лучше здесь с нашими товарищами по команде и с мячом, потому что это сложнее намного работать дома", — сказал Бензема Real Madrid TV.

Ранее свое мнение о грядущем рестарте чемпионата Испании высказал полузащитник Лукас Васкес.