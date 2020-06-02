Испания

Испанец рассказал о целях "сливочных" в Примере.

Полузащитник мадридского Реала Лукас Васкес поделился своими ожиданиями от оставшейся части сезона в Примере.

"Матчем с Эйбаром для нас стартуют 11 финалов. Надеюсь, мы сможем победить в каждой игре и выиграть титул.

Нам нравится работать в общей группе, мы получаем удовольствие от футбола. Мы хотим вернуться на свой уровень к началу сезона.

В футболе важны физическое и психологическое состояние. Если мы сможем соединить эти два фактора, то подойдем к оставшейся части сезона в хорошей форме", – приводит слова Васкеса портал Goal.com.

На данный момент Реал занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от Барселоны на два очка.

Ранее сообщалось, что Реал встретится с Эйбаром 14 июня.