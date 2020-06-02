Испания

Черногорец может летом покинуть Атлетико.

Защитник Атлетико Стефан Савич попал в сферу интересов Ювентуса и Монако, информирует издание Mundo Deportivo.

Туринцы и монегаски следят за черногорским центрбеком и попытаются подписать его в летнее межсезонье. "Матрасники" будут готовы отпустить своего игрока, если получат хорошее предложение.

Действующий контракт Савича с Атлетико рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 19 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что в подписании Савича также заинтересован Тоттенхэм.