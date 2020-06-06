Франция

Аргентинец вспомнил об интересе к нему со стороны каталонского клуба.

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария рассказал о несостоявшемся переходе в Барселону.

"Я всегда был счастлив в ПСЖ, но люди в клубе говорили мне вещи, которые в итоге оказались ложью. Барселона пыталась подписать меня. Клубы вели переговоры, но ПСЖ не захотел меня продавать, на чем все и завершилось.

Эта ложь действовала мне на нервы. Я рад, что я не ушел, потому что сейчас я очень счастлив в Париже", – рассказал Ди Мария в интервью изданию L’Equipe.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 37 поединков в футболке парижан, забив 11 голов и совершив 21 ассист.

Ранее сообщалось, что Ди Мария страдает от депрессии из-за завершения чемпионата Франции.