Франция

Американский защитник может перебраться в парижский гранд.

Защитник Аякса Сержиньо Джанни Дест предстоящим летом может сменить нидерландскую Эредивизи на французскую Лигу 1.

Как сообщает France Football, к 19-летнему американцу серьезный интерес проявляет Пари Сен-Жермен. Парижане ищут на трансферном рынке потенциальную замену Тома Менье, чей контракт рассчитан до 30 июня 2020 года.

Аякс готов рассмотреть продажу Деста, однако оценивает его в 20 миллионов евро. Стоит отметить, что в американском защитнике также заинтересована каталонская Барселона.

В сезоне-2019/20 Сержиньо Джанни Дест провел за Аякс 36 поединков во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал шесть результативных передач.