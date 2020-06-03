Франция

Парижане хотят приобрести хавбека Атлетико.

ПСЖ продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Атлетико Томаса Партея.

Как сообщает издание AS, парижане хотят подписать ганского хавбека летом и готовы начать переговоры по нему. Клаусула футболиста в контракте с мадридским клубом составляет 50 млн евро.

Действующее соглашение Партея с "матрасниками" рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 35 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Партей готов перейти в лондонский Арсенал.