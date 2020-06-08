Франция

Хавбек довольно близок к переезду в Париж.

Руководство ПСЖ сумело договориться с полузащитником Лацио Сергеем Милинковичем-Савичем об условиях личного контракта, сообщает Le10 Sport.

По данным источника, если сербский футболист перейдет в стан парижан, там он будет получать около семи миллионов евро в год.

Отмечается, что ПСЖ не удается договориться с клубом игрока. Первое предложение в размере 60 миллионов евро было отклонено, и французы надеются сойтись на 80 миллионах евро.

В текущем сезоне полузащитник провел 31 поединок в футболке "орлов", отличившись пятью голами и семью ассистами.