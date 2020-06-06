Сербский полузащитник может перебраться в чемпионат Франции, если парижане согласуют сумму сделки.
Сергей Милинкович-Савич, getty images
06 июня 2020, 14:56
Пари Сен-Жермен предложил Лацио за Сергея Милинковича-Савича 60 миллионов евро.
Римляне, тем не менее, не торопятся соглашаться, желая выручить за сербского полузащитника 85 миллионов евро, сообщает Le10Sport.
В текущем сезоне полузащитник провел 31 поединок в футболке "орлов", отличившись пятью голами и семью ассистами.
Ранее сообщалось, что мадридский Реал может предложить римскому клубу обменять Луку Йовича на Милинковича-Савича.