Франция

Контракт может быть подписан на пять лет.

Марсель продолжает работать над трансфером 25-летнего нападающего Ренна Мбайе Ньянгом.

По информации журналиста Николо Скиры, клубы фактически согласовали между собой будущую сделку.

Сенегалец подпишет с "провансальцами" пятилетний контракт, по которому будет зарабатывать порядка 2,5 млн евро в год.

Обойдется такой трансфер для Марсель в сумму 15 млн евро.

В прошедшем для Франции сезоне игрок принял участие в 36 матчах, отметившись 15 голами и 2 результативными передачами.