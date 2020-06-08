Контракт может быть подписан на пять лет.
Мбайе Ньянг, Stade de Rennais
08 июня 2020, 09:18
Марсель продолжает работать над трансфером 25-летнего нападающего Ренна Мбайе Ньянгом.
По информации журналиста Николо Скиры, клубы фактически согласовали между собой будущую сделку.
Сенегалец подпишет с "провансальцами" пятилетний контракт, по которому будет зарабатывать порядка 2,5 млн евро в год.
Обойдется такой трансфер для Марсель в сумму 15 млн евро.
В прошедшем для Франции сезоне игрок принял участие в 36 матчах, отметившись 15 голами и 2 результативными передачами.