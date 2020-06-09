Новичок Лиги 1 подписал опытного защитника.
Жереми Морель, FC LORIENT
09 июня 2020, 08:59
Защитник Ренна Жереми Морель перешел в Лорьян, информирует официальный сайт клуба.
Опытный фулбек поставил подпись под годичным контрактом с "мерлузовыми" с возможностью продления еще на один сезон.
Морель является воспитанником Лорьяна и защищал цвета команды до 2011 года. В минувшем сезоне левый защитник выступал в составе Ренна, где отыграл 28 матчей и забил 2 гола.
Ранее 36-летний игрок также выступал в составе таких клубов, как Марсель и Лион.
Лорьян гарантировал выход в Лигу 1 в следующем сезоне после того, как во Франции досрочно завершили сезон.