Франция

Маркос Паоло может продолить карьеру в чемпионате Франции.

Марсель и Лион проявили заинтересованность в 19-летнем нападающем Флуминенсе Маркосе Паоло, сообщает Globo. Представители клубов связались с Флуминенсе, чтобы узнать стоимость и зарплатные требования игрока.

Президент Флуминенсе Марио Биттенкурт в последних интервью не скрывал, что клуб может продать Паоло, чтобы улучшить свое финансовое положение. Преимуществом футболиста также является наличие европейского (португальского) паспорта.

В контракте Маркоса Паоло прописана клаусула в 45 млн евро, однако предполагается, что клуб будет готов отпустить его дешевле. Впрочем, в феврале в Флу отказались от 7 млн евро, которые предлагал московский ЦСКА.

На счету Маркоса Паоло 11 голов в 45 матчах за Флуминенсе. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Флуминенсе недавно усилился центральным нападающим — в клуб вернулся любимец болельщиков, экс-игрок сборной Бразилии Фред Гедес.