Франция

Уругваец может переехать в чемпионат Франции.

Руководство Лиона сделало первое предложение Интеру о покупке центрального защитника Интера Диего Година, сообщает Calciomercato.

По данным источника, "ткачам" будет просто договориться с итальянцами, так как "нерадзурри" готовы расстаться с игроком. Проблемой остается зарплата уругвайца в 5,5 миллионов евро в год.

Годин проводит дебютный сезон в Интере, и в футболке команды провел 25 поединков во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что защитник может переехать в АПЛ, где в его услугах заинтересованы Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.