Уругваец может переехать в чемпионат Франции.
Диего Годин, getty images
14 июня 2020, 17:52
Руководство Лиона сделало первое предложение Интеру о покупке центрального защитника Интера Диего Година, сообщает Calciomercato.
По данным источника, "ткачам" будет просто договориться с итальянцами, так как "нерадзурри" готовы расстаться с игроком. Проблемой остается зарплата уругвайца в 5,5 миллионов евро в год.
Годин проводит дебютный сезон в Интере, и в футболке команды провел 25 поединков во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что защитник может переехать в АПЛ, где в его услугах заинтересованы Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.