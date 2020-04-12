Англия

Летом защитник Интера Диего Годин может перебраться в Англию.

Перебравшийся минувшим летом на правах свободного агента из Атлетико, Диего Годин чувствует себя неуютно в Интере и собирается покинуть Италию — сообщает Football Italia.

34-летний защитник с трудом приспосабливается к игре команды Антонио Конте в три защитника и проигрывает конкуренцию молодому Алессандро Бастони.

С официальными предложениями к Интеру по поводу игрока, чей контракт рассчитан до 30 июня 2022 года, пока никто не обращался, но известно об интересе к уругвайцу со стороны Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма.

Центральный защитник национальной сборной Уругвая (135 матчей, 8 голов) выступал за Серро (64 матча во всех турнирах, 6 голов), Насьональ (46, 2), Вильярреал (116, 4), Атлетико (389, 27) и Интер (25, 0).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.