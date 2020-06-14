Франция

Спортивный директор парижан Леонардо заверил, что немецкий наставник продолжит свою работу.

ПСЖ не вел переговоры с другими тренерами, клуб доволен работой Томаса Тухеля, заверил спортивный директор парижан Леонардо.

"Контракт с Томасом Тухелем рассчитан еще на год. Он останется в ПСЖ в следующем сезоне. Томас проделал отличную работу, добился хороших результатов", — заявил Леонардо Le Journal du Dimanche.

"Вопрос продления контракта мы еще рассмотрим, у нас будет время. Я не контактировал с другими тренерами. Мы абсолютно честны в отношениях с Тухелем".

Томас Тухель тренирует ПСЖ с 2018 года. Он по два раза выигрывал с клубом чемпионат и Суперкубок Франции.