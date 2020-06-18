Франция

Французы намерены сохранить молодого хавбека в своей команде.

Руководство Ренна хочет сохранить на следующий сезон полузащитника команды Эдуардо Камавингу, утверждает Sport.

По данным источника, французы хотят парировать грядущее предложение Реала, предложив, в свою очередь, улучшенные условия контракта для самого игрока.

Камавинга является воспитанником Ренна, дебютировав в первой команде в апреле 2019-го. В сезоне 17-летний игрок провел 36 поединков, отличившись одним голом и двумя ассистами

Ранее сообщалось, что Камавинга может и вовсе остаться в чемпионате Франции, где в его услугах всерьез заинтересован ПСЖ.