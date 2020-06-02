Франция

Парижане хотят подписать юного хавбека.

Эдуардо Камавинга в матче с ПСЖ, Getty Images

Эдуардо Камавинга в матче с ПСЖ, Getty Images

Полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга попал в сферу интересов ПСЖ, информирует портал Le10 Sport.

Парижане следят за ситуацией вокруг юного хавбека и попытаются подписать его в летнее межсезонье. Руководство "сине-красных" рассматривает 17-летнего игрока в качестве альтернативы Сергею Милинковичу-Савичу из Лацио.

В подписании Камавинги также заинтересованы Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Реал Мадрид.

Ранее сообщалось, что ПСЖ также заинтересован в подписании защитника Аякса Сержиньо Деста.