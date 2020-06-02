Парижане хотят подписать юного хавбека.
Эдуардо Камавинга в матче с ПСЖ, Getty Images
02 июня 2020, 06:49
Полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга попал в сферу интересов ПСЖ, информирует портал Le10 Sport.
Парижане следят за ситуацией вокруг юного хавбека и попытаются подписать его в летнее межсезонье. Руководство "сине-красных" рассматривает 17-летнего игрока в качестве альтернативы Сергею Милинковичу-Савичу из Лацио.
В подписании Камавинги также заинтересованы Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Реал Мадрид.
Ранее сообщалось, что ПСЖ также заинтересован в подписании защитника Аякса Сержиньо Деста.